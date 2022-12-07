Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

Госдума сообщила о принятии закона об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей. Так, с последнего повышения — с июня 2022 года — МРОТ повысится на 6,3%.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Госдума приняла закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года составит 16 242 руб. в месяц», — говорится в сообщении.

В первом чтении Госдумой был принят соответствующий законопроект 26 октября. 6 декабря Дума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 2023 году.

Отмечалось, что благодаря данной мере в стране будет обеспечено повышение заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября обратился к правительству с поручением заняться разработкой предложения по ускоренному роста МРОТ.