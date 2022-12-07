Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

Госдума сообщила о принятии закона об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей. Так, с последнего повышения — с июня 2022 года — МРОТ повысится на 6,3%.
«Госдума приняла закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года составит 16 242 руб. в месяц», — говорится в сообщении.
В первом чтении Госдумой был принят соответствующий законопроект 26 октября. 6 декабря Дума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 2023 году.
Отмечалось, что благодаря данной мере в стране будет обеспечено повышение заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.
Президент РФ Владимир Путин 10 ноября обратился к правительству с поручением заняться разработкой предложения по ускоренному роста МРОТ.
Как заявлял глава Минтруда Антон Котяков, с 1 января 2023 года МРОТ повысится на 16,9% в годовом выражении, прожиточный минимум — на 13,6%. Закон о повышении прожиточного минимума до 14 375 рублей был подписан 5 декабря.