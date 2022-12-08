Эксперт объяснил, как правильно покупать валюту

Россиянам, желающим приобрести валюту, стоит делать это регулярно, но очень аккуратно.

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Такой совет гражданам дал экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе эфира на радио «Аврора» эксперт рассказал о том, что в условиях высокой турбулентности в глобальной экономике, многие россияне ищут способ сбережения своих накоплений.

По словам эксперта, некоторые граждане приходят к тому, что наиболее надёжным для этого способом является покупка иностранной валюты. Это действительно рабочий инструмент.

Однако, как объяснил Делягин, в сложившейся ситуации никто не может дать человеку гарантий того, что он не только обязательно заработает на покупке валюты, но и её не потеряет.

В этой связи, специалист рекомендовал россиянам покупать иностранные денежные средства, уж коль они этого хотят и на это решились, очень маленькими объёмами в 5% от своего дохода.