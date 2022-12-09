Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт Мясников рассказал, когда банк заставит вернуть кредит досрочно

Вечерняя Москваиещё 1

В некоторых случаях банк может потребовать вернуть выданные в долг деньги раньше положенного срока. Как правило, это связано с серьезными нарушениями со стороны заемщика. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.

Когда банк заставит вернуть кредит досрочно
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

Он пояснил, что речь идет о неисполнении обязательств по договору кредитования — например, длительная просрочка (120 дней и более), нецелевое использование средств или неисполнение обязанностей по страхованию свыше 30 дней.

Эксперт отметил, что кредитная организация обязана уведомить заемщика о своем решении и предоставить ему разумный срок для погашения кредита. Также Мясников добавил, что при продаже долга новый кредитор не имеет права требовать его досрочного погашения, если заемщик соблюдает условия договора, сообщает агентство «Прайм».

Мошенники присылают своим жертвам ложные заявления о взятии кредита на их имя, а после требуют перевести накопления на «безопасный» счет. О новой схеме мошенничества рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Личный счет,Николай Мясников,Иван Соловьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители