Когда банк заставит вернуть кредит досрочно

В некоторых случаях банк может потребовать вернуть выданные в долг деньги раньше положенного срока. Как правило, это связано с серьезными нарушениями со стороны заемщика. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.
Он пояснил, что речь идет о неисполнении обязательств по договору кредитования — например, длительная просрочка (120 дней и более), нецелевое использование средств или неисполнение обязанностей по страхованию свыше 30 дней.
Эксперт отметил, что кредитная организация обязана уведомить заемщика о своем решении и предоставить ему разумный срок для погашения кредита. Также Мясников добавил, что при продаже долга новый кредитор не имеет права требовать его досрочного погашения, если заемщик соблюдает условия договора, сообщает агентство «Прайм».
Мошенники присылают своим жертвам ложные заявления о взятии кредита на их имя, а после требуют перевести накопления на «безопасный» счет. О новой схеме мошенничества рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.