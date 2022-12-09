Россиянам дали совет по инвестициям в валюты

Он отметил, что доллар тоже по-прежнему можно рассматривать в качестве надежного инструмента сохранения и приумножения капитала, но лучше вложиться в валюты дружественных стран, в том числе китайский юань.

Также Бовт рекомендовал инвестировать в золото, серебро и другие драгметаллы, но только если в планах сохранить средства, а не приумножить. Помимо этого он напомнил о фондовом и других рынках. Однако при инвестициях в них необходимо иметь план, аналитику и дисциплину, которые гарантируют выход на достойную прибыль в 2023 году, иначе же можно значительно потерять средства, поскольку котировки таких активов подвержены ценовым изменениям, подчеркнул аналитик.