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1 час назад

Россиянам дали совет по инвестициям в валюты

Елена Прошина

Желающим инвестировать россиянам стоит обратить внимание на валюты дружественных стран. Такой совет в беседе с «Известиями» дал финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

Россиянам дали совет по инвестициям в валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что доллар тоже по-прежнему можно рассматривать в качестве надежного инструмента сохранения и приумножения капитала, но лучше вложиться в валюты дружественных стран, в том числе китайский юань.

«Поскольку Россия активно выстраивает работу в финансовом секторе с Поднебесной, данная валюта будет актуальной как никогда», — пояснил аналитик.

Также Бовт рекомендовал инвестировать в золото, серебро и другие драгметаллы, но только если в планах сохранить средства, а не приумножить. Помимо этого он напомнил о фондовом и других рынках. Однако при инвестициях в них необходимо иметь план, аналитику и дисциплину, которые гарантируют выход на достойную прибыль в 2023 году, иначе же можно значительно потерять средства, поскольку котировки таких активов подвержены ценовым изменениям, подчеркнул аналитик.

Личный счет,Станислав Бовт,
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