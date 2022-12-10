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1 час назад

Россиян предупредили об опасности покупать товары со скидками

Lenta.ru

Попытка купить товар с хорошей скидкой иногда может обернуться неудачей. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева в беседе с агентством «Прайм».

Россиян предупредили об опасности покупать товары со скидками
Фото: ТАССТАСС

По словам Казанцевой, чтобы поймать ту или иную скидку, можно подписаться на рассылку с сайтов, заняться поиском новостей о текущих акциях в группах в соцсетях или воспользоваться «сарафанным радио». Покупатели отмечают, что, если на какой-то товар уже была скидка, есть вероятность, что скоро она вновь появится.

Однако доцент предупредила о риске в погоне за скидками потратить больше, чем планировалось — покупатель может впасть в азарт. Главное – вовремя остановиться, резюмировала она.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.

Личный счет,Светлана Казанцева,
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