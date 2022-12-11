Россиянам посоветовали самое выгодное время для покупок к Новому году

Некоторые товары и продукты к Новому году могут подешеветь в преддверии праздника. Таким образом, их выгоднее покупать накануне Нового года. Таким советом поделился с Ura.ru экономист Виталий Калугин.

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«Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них 2-4 недели максимум», — заявил эксперт.

Калугин добавил, что в страну завозят одинаковые товары, поэтому при продаже торговцы вынуждены конкурировать по конечной стоимости. Эта тенденция влияет на общее по рынку снижении цен.