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1 час назад

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира

Lenta.ru

Пакетный тур в Гонконг обойдется российским туристам от 284 тысяч рублей на двоих. Стоимость отдыха в самом дорогом городе мира россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, туроператор China Travel предлагает путешественникам путевку в Гонконг с заездами в декабре-марте. В программе тура — визит в плавучую деревню Абердин и ювелирную фабрику, подъем на самую высокую точку острова, Пика Виктория (552 метра над уровнем моря), и посещение популярнейшего пляжа города — Бухты Отпора.

В АТОР подчеркнули, что подобный тур доступен в двух вариантах. В первый входит пятидневная путевка с проживанием в четырехзвездочном отеле The Harbour View Hongkong, трансфер, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, а также русскоязычный гид. Во второй вариант, помимо всего прочего, включен перелет по маршруту МоскваДубай — Гонконг и обратно авиакомпанией Emirates.

Отмечается, что в первой половине декабря путевка в Гонконг без расходов на авиабилеты обойдется россиянам примерно в 160 тысяч рублей на двоих. За пакетный тур с включенным перелетом путешественникам придется заплатить уже от 284 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию ECA International, проведенному в марте 2022 года, Гонконг стал самым дорогим городом для проживания иностранцев. Аналитики отмечают, что сохранить первую позицию городу позволили рост цен и укрепление местной валюты в 2021 году. Так, по данным ECA International, чашка кофе в Гонконге обойдется в 5,2 доллара (около 320 рублей), литр бензина — 3,4 доллара (214 рублей), килограмм помидоров — 11,5 доллара (725 рублей).

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