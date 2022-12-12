Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира

Пакетный тур в Гонконг обойдется российским туристам от 284 тысяч рублей на двоих. Стоимость отдыха в самом дорогом городе мира россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, туроператор China Travel предлагает путешественникам путевку в Гонконг с заездами в декабре-марте. В программе тура — визит в плавучую деревню Абердин и ювелирную фабрику, подъем на самую высокую точку острова, Пика Виктория (552 метра над уровнем моря), и посещение популярнейшего пляжа города — Бухты Отпора.

В АТОР подчеркнули, что подобный тур доступен в двух вариантах. В первый входит пятидневная путевка с проживанием в четырехзвездочном отеле The Harbour View Hongkong, трансфер, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, а также русскоязычный гид. Во второй вариант, помимо всего прочего, включен перелет по маршруту Москва — Дубай — Гонконг и обратно авиакомпанией Emirates.

Отмечается, что в первой половине декабря путевка в Гонконг без расходов на авиабилеты обойдется россиянам примерно в 160 тысяч рублей на двоих. За пакетный тур с включенным перелетом путешественникам придется заплатить уже от 284 тысяч рублей на двоих.