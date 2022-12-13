Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря

Эксперты отобрали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек.

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В топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей, сообщают "Известия".

В Тюмени, Ярославле, Саратове, Пензе и Липецке в топе наиболее оплачиваемых позиций оказались вакансии врачей. Так, врачу-хирургу в Саратове и офтальмохирургу в Пензе готовы платить от 150 тыс. рублей, врачу акушеру-гинекологу в Тюмени — от 120 тыс. рублей, врачу-офтальмологу в Липецке — от 100 тыс. рублей, врачу онкологу-маммологу в Ярославле — от 80 тыс. рублей.

При этом Владивосток оказался лидером по оплате труда среди городов до 1 млн человек. Здесь среди лучших по оплате — вакансия директора агентства (от 200 тыс. рублей).