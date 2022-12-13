Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря

Эксперты отобрали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек.
В топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей, сообщают "Известия".
В Тюмени, Ярославле, Саратове, Пензе и Липецке в топе наиболее оплачиваемых позиций оказались вакансии врачей. Так, врачу-хирургу в Саратове и офтальмохирургу в Пензе готовы платить от 150 тыс. рублей, врачу акушеру-гинекологу в Тюмени — от 120 тыс. рублей, врачу-офтальмологу в Липецке — от 100 тыс. рублей, врачу онкологу-маммологу в Ярославле — от 80 тыс. рублей.
При этом Владивосток оказался лидером по оплате труда среди городов до 1 млн человек. Здесь среди лучших по оплате — вакансия директора агентства (от 200 тыс. рублей).
В Рязани ведущему программисту «1С» предлагают 180 тыс. рублей. В Иркутске в топе вакансий оказалось предложение для водителя категории E с зарплатой до 165 тыс. рублей, а в Томске — инженера-электроника (от 90 тыс. рублей).