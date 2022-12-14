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13 минут назад

Минфин России предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему

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Министерство финансов России предложило объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну систему к 2030 году.

Такое предложение следует из презентации «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года», подготовленной Минфином.

Комментируя стратегию, Всероссийский союз страховщиков, в свою очередь, отметил, что подходы к развитию медицинского страхования, безусловно, обсуждались с рынком.

«Существенной является позиция в отношении того, что администрированием системы — как в ДМС, так и в ОМС — по мнению регуляторов, должны заниматься страховые компании, использующие в своей деятельности максимально клиентоориентированный подход», — заявили страховщики.

Как отмечает РИА Новости, в сфере инвестиционного страхования жизни также рассматриваются нововведения.

Так, предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений. Кроме того, стратегия предполагает развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.

Полис ОМС преобразится в штрихкод

Ранее профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила об изменениях в системе ОМС с 1 декабря.

Личный счет,Всероссийский союз страховщиков,Минфин России,
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