Министерство финансов России предложило объединить обязательное и добровольное медицинское страхование в одну систему к 2030 году.

Такое предложение следует из презентации «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года», подготовленной Минфином.

Комментируя стратегию, Всероссийский союз страховщиков, в свою очередь, отметил, что подходы к развитию медицинского страхования, безусловно, обсуждались с рынком.

«Существенной является позиция в отношении того, что администрированием системы — как в ДМС, так и в ОМС — по мнению регуляторов, должны заниматься страховые компании, использующие в своей деятельности максимально клиентоориентированный подход», — заявили страховщики.

Как отмечает РИА Новости, в сфере инвестиционного страхования жизни также рассматриваются нововведения.

Так, предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений. Кроме того, стратегия предполагает развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.