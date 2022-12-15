Озвучены способы повысить пенсии в России

Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предупредили, что, если в ближайшие годы не будут разработаны меры реагирования на вызовы, стоящие перед российской пенсионной системой, то уровень пенсий в России может стать "социально неприемлемым". Об этом эксперты написали в статье "Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе", опубликованной в журнале "Вопросы экономики", информирует РБК.

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При бездействии властей, считают Горлин и Ляшок, соотношение средней пенсии и средней зарплаты к 2050 году снизится до 27%, сейчас этот коэффициент - около 31%. Чтобы этого не произошло, нужно принять комплекс решений.

Предлагается, к примеру, постепенное увеличение ставки страховых взносов и установление моратория на введение новых льгот по ним. Специалисты также написали, что не исключено повышение требований к стажу для выхода на пенсию, увязка размера пенсии работающих пенсионеров с их зарплатой и другие. В целом, они отметили, что совсем безболезненных для населения способов увеличения пенсий нет.