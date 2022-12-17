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1 час назад

Назван способ получить больше отпускных

Lenta.ruиещё 2

Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская заявила, что при планировании отпуска люди действуют, исходя из интересов. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Назван способ получить больше отпускных
Фото: ТАССТАСС

Юрист объяснила, что ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывается с учетом среднего дневного заработка россиян. Однако размер оплаты рабочих дней превышает «стоимость» выходных. Также уменьшает размер выплаты на отдыхе нахождение на больничном или в командировке.

Краснянская назвала способ получить больше отпускных и посоветовала брать отдых в месяцы с максимальным числом рабочих дней. В 2023 году ими станут март, август и октябрь.

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