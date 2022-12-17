Назван способ получить больше отпускных

Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская заявила, что при планировании отпуска люди действуют, исходя из интересов. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

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Юрист объяснила, что ежегодный оплачиваемый отпуск рассчитывается с учетом среднего дневного заработка россиян. Однако размер оплаты рабочих дней превышает «стоимость» выходных. Также уменьшает размер выплаты на отдыхе нахождение на больничном или в командировке.