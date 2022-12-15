Военные смогут вернуть недополученные пенсии

Законопроект о начислении пенсионерам силовых ведомств пенсий, которые не были выплачены своевременно, был принят Госдумой в третьем чтении на заседании 15 декабря, сообщает ТАСС.

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Начисления будут рассчитывать за весь период, в течение которого эти выплаты не производились. Лимитов для этого нет.

Документ вносит корректировки в закон о пенсионном обеспечении военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСКН, ФСИН и ФССП.

Сейчас предусматриваются выплаты таким пенсионерам не более чем за три года перед обращением за ее получением.

Конституционный суд РФ весной признал, что эта норма не соответствует Конституции. Закон начнет действовать по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.