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11 минут назад

Военные смогут вернуть недополученные пенсии

Лера Букина

Законопроект о начислении пенсионерам силовых ведомств пенсий, которые не были выплачены своевременно, был принят Госдумой в третьем чтении на заседании 15 декабря, сообщает ТАСС.

Военные смогут вернуть недополученные пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начисления будут рассчитывать за весь период, в течение которого эти выплаты не производились. Лимитов для этого нет.

Документ вносит корректировки в закон о пенсионном обеспечении военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСКН, ФСИН и ФССП.

Сейчас предусматриваются выплаты таким пенсионерам не более чем за три года перед обращением за ее получением.

Конституционный суд РФ весной признал, что эта норма не соответствует Конституции. Закон начнет действовать по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.

Ранее сообщалось о внесении депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуму законопроекта, который предполагает выплату пенсионерам дополнительной страховой пенсии по старости в декабре.

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