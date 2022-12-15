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29 минут назад

Путин: размер пособия для беременных составит от половины до одного прожиточного минимума

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до величины одного прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил об увеличении пособия для беременных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент также поручил правительству подготовку пакета мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни.

Кроме того, Путин заявил о необходимости увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и роста средних зарплат.

«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», — сказал он.

Личный счет,Владимир Путин,
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