Путин заявил об увеличении пособия для беременных

Президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до величины одного прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент также поручил правительству подготовку пакета мер по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни.
Кроме того, Путин заявил о необходимости увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и роста средних зарплат.
«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», — сказал он.