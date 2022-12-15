Россиянам перечислили правила оформления налогового вычета

Правила оформления налогового вычета перечислила россиянам сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. В беседе с «Мослентой» она уточнила, что граждане страны отдают государству 13 процентов от всех своих доходов, и в некоторых случаях этот налог можно вернуть.

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«Сделать вы это сможете если официально трудоустроены, являетесь резидентом Российской Федерации и у вас есть документы, которые подтверждают ваше право на вычет. Если вы получаете зарплату в конверте или ваш работодатель работает по упрощенной системе налогообложения, вычет получить не удастся», — объяснила специалист.

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Получить вычет можно в первую очередь на приобретенное имущество. Здесь он подразумевает под собой сумму, на которую уменьшается доход при покупке жилья, даже если человек имеет дело с ипотекой. В этой сфере есть свои ограничения: при покупке за живые деньги — ограничение два миллиона, в ипотеку — три миллиона.

Это значит, что если квартира обошлась вам дороже двух миллионов рублей, вы сможете получить вычет 13 процентов только от двух миллионов — 260 тысяч рублей.

В случае ипотеки человек также может вернуть вычет от тех процентов, которые выплачивает банку. Здесь ограничение — не более 390 тысяч рублей.

«Есть также социальный вычет, который касается трат на лечение, страхование, а также обучение и участие в благотворительных программах. В этой сфере тоже есть свои лимиты в зависимости от характера расходов», — уточнила Волкова.

Инвестор добавила, что часто людям говорят о стандартном вычете на детей, но он не положен тем, чей доход за год превышает 350 тысяч рублей. Также чуть менее известны инвестиционный вычет, который затрагивает инвестиционные счета, и профессиональный вычет для индивидуальных предпринимателей.

Чтобы получить вычет, нужно вовремя подать декларацию 3-НДФЛ за этот и три предыдущих года (если вы рассчитываете на вычет в данный период). Быстрее всего это сделать через кабинет налогоплательщика.

«Там же вы можете оформить заявку на вычет. Обязательно перед этим соберите все подтверждающие документы и запросите справку на работе по форме 2-НДФЛ. По срокам возврата — обычно налоговая проверяет документы в течение трех месяцев, еще месяц нужно на то, чтобы зачислить деньги на ваш банковский счет. Если в этот период деньги так и не поступили, обратитесь в налоговый орган для разъяснения ситуации», — уточнила Волкова.

Заявление на получение налогового вычета лучше всего подавать с января по апрель, но можно сделать это в течение года. При этом вам может быть вменен небольшой штраф. Максимальный срок, исчисляемый после покупки — три года.

Волкова отметила, что, к примеру, если в 2022 году вы оплатили операцию, подать заявление на вычет можно будет только в период с 2023 по 2025 годы включительно, приложив декларацию за 2022 год.

«Может ли налоговый вычет получить супруг или супруга? Ответ — да, но нужно правильно оформить договор и указать плательщиком того, на кого подается налоговый вычет. Плательщиком может выступать только тот, кто работает официально и может подтвердить свой доход. При этом налоговый вычет за него или за нее может получить супруга или супруг, даже если он или она работает не официально или вообще не работает», — заключила специалист.