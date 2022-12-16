Россиян предупредили о «несправедливых» долгах по ЖКХ

Большая часть судебных споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства России связана с тем, что граждане не заплатили за услуги и ресурсы, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора ПАО «ГИТ» Валерия Ковалева.

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По его словам, при этом бывают и случаи «несправедливых» долгов. Однако зачастую они тоже связаны с бездеятельностью жителей, которые сообщают об имеющихся у них льготах только в суде. В этих случаях управляющие компании пересчитывают начисления, однако проще, если бы россияне заблаговременно сообщали УК о праве на снижение коммунальной платы.

«Ведь чтобы снизить коммунальную плату, управляющая компания должна как минимум знать о ваших льготах», — заявил эксперт.

Отмечается, что нередко граждане не передают показания приборов учета и получают счета с расчетами по нормативам. При этом иногда в жилье прописаны или зарегистрированы люди, которые фактически там не живут. Ковалев отмечает, что за год может набежать большая сумма.