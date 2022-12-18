Финансист сообщил, чем опасны новогодние депозиты

Перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками, однако они часто выгодны, прежде всего, самим кредитным организациям, а клиентам нужно быть с ними внимательнее, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансиста Лазаря Бадалова.

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По его словам, главная причина появления новогодних акций заключается в стремлении банков удержать вкладчиков, у которых в конце года заканчивается срок действия вкладов. Кроме того, в этот период повышается шанс привлечь новых клиентов, так как многие люди получают предновогодние премии и годовые бонусы.

Эксперт предупредил, что в своих предложениях банки могут использовать уловки – например, самая высокая ставка по вкладу может распространяться только на очень крупные суммы или депозиты с длительным периодом действия. А в случае со сложными инвестпродуктами, в которых присутствует депозит, вкладчик и вовсе может лишиться части своих средств в силу непредсказуемости инвестиционной составляющей.