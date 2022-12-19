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53 минуты назад

Пенсионерам объявили о двойной индексации: кто получит прибавку с 1 января 2023 года

Bfm.ru Новосибирскиещё 4

Многим российским пенсионерам в январе 2023 года проведут сразу две индексации пенсий — основную пенсионную выплату и надбавку. При этом другим пожилым гражданам придет сразу три доплаты, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Пенсионерам объявили о двойной индексации: кто получит прибавку с 1 января 2023 года
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

С 1 января 2023 года в России будут проиндексированы страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров — выплаты увеличатся на 4,8%. В целом по итогам года рост пенсий составит более 15%, что будет выше годового уровня инфляции.

По словам эксперта, многие российские пенсионеры при этом получат не одну, а сразу две прибавки к пенсии. Однако это коснется только тех пожилых граждан, которые получают выплаты в низком размере. В этом случае пенсионерам назначают социальную доплату к пенсии, которая также будет увеличена, пишет портал Primpress.

Речь идет о том, что в январе 2023 года вырастет размер прожиточного минимума в России. Следовательно, надбавка также вырастет на соответствующий процент.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что российским пенсионерам пообещали выплату к Новому году — двойная индексация в декабре 2022 года.

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