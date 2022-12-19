В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

В России рассматривают возможность изменить систему сбора оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — вывоз мусора, ремонт, водоснабжение, мытье подъездов, отопление и много другое. Денежные средства могут сперва переводить на специально созданные счета и лишь затем — на счет управляющей компании. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Инициатором идеи выступает фонд «Институт экономики города», Государственная Дума одобряет ее. В 2023 году ее могут внести на рассмотрение нижней палаты. Глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева отметила, что эта мера позволит улучшить контроль за деньгами граждан.

Издание отмечает, что жители смогут выбрать такой сбор средств по желанию, для контроля за процессом понадобится активный совет дома. Косарева рассказала, что сегодня подобные банковские счета создаются для аккумулирования взносов за капитальный ремонт. Она считает проблемой невозможность граждан контролировать использование своих денег, направленных на оплату ЖКУ.

Именно поэтому фонд предлагает сперва направлять средства на специальные счета. Когда совет дома проверит, что все соответствующие услуги оказаны, он переведет деньги со специального счета на счет УК.