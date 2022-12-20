Россиянам сообщили об изменениях в выплатах по больничному с 1 января

Со следующего года уйти на оплачиваемый больничный смогут еще несколько категорий россиян, а максимальный размер выплат будет увеличен. Об этом заявили в Фонде социального страхования.

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«С 1 января 2023 года размер выплаты по больничному листу увеличится до 2 736 рублей в день», – говорится в сообщении.

Речь идет о максимальной сумме, которую могут получить в качестве выплаты по больничному листу россияне со стажем работы не менее 8 лет. В месяц это будет 84 846 рублей. В остальном правила остаются прежними, работники будут получать выплаты в 100 % от своего среднего заработка.

Помимо этого, в следующем году на оплачиваемый больничный смогут претендовать граждане, которые работают по ГПХ и ГПД. Надо отметить, что россияне, работающие по гражданско-правовым договорам, смогут получить выплаты по больничному только в том случае, если в прошлом году вносили определенную сумму страховых взносов. В целом она должна быть не меньше 4 833 рублей, сообщает агентство «Прайм».