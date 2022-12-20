Юани или недвижимость: где лучше хранить деньги

В мире наблюдается кризис, поэтому доллары и евро перестали быть надежными валютами для сбережения средств. Многие россияне начали переходить на юани, однако и это нельзя считать выходом. Где лучше всего хранить деньги, рассказала в интервью «ФедералПресс» финансовый консультант Алена Никитина.

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«Россиянам сейчас лучше всего хранить деньги в рублях. В исключительных случаях можно покупать ценные бумаги, но около 80 % накоплений надежнее держать в недвижимости», – отметил спикер.

Эксперт по финансам Алена Никитина заявила, что в период, когда весь мир погрузился в кризис, не стоит «играть» деньгами и пытаться выйти в плюс за счет других валют.

По ее словам, накопления лучше всего хранятся в «твердых активах». Небольшие суммы можно держать в юанях, однако для этого придется переводить рубли в доллары, а уже их в китайскую валюту.

«Просто хранить деньги в валюте незачем. Куда надежнее вкладываться в недвижимость. Если у вас небольшая сумма накоплений, то можно вложиться в облигации, открыть депозит, это приносит хороший доход», – посоветовала Никитина.