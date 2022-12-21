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1 час назад

Стало известно о повышении цен на популярный деликатес к новогоднему столу

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О повышении цен на популярный деликатес к новогоднему столу в Москве рассказала доцент кафедры статистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Ольга Лебединская. В беседе с агентством новостей «Москва» она сообщила, что за год икра в столице подорожала почти на 14 процентов.

Стало известно о повышении цен на красную икру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В прошлом году икры было много, но цены росли все равно. В этом году улов меньше. Сейчас средняя цена на мелкооптовом рынке в Москве у оптовиков около 5,5-5,9 тысяч рублей, есть отдельные предложения и по 4-4,5 тысяч рублей за один килограмм при минимальной покупке от 13 килограммов», — сказала она.

Стало известно, что в 2022 году к прошлогодним ценникам можно прибавить по 500 рублей: год назад икра горбуши стоила в среднем 4,2 тысячи рублей, кеты — 5,6 тысячи рублей, нерки — 5,2 тысячи рублей за килограмм.

Ранее безопасную для здоровья человека порцию красной икры назвал диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, здоровым людям допустимо съедать в сутки не более 20 граммов продукта, детям — 15 граммов.

Личный счет,Михаил Гинзбург,
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