Стало известно о повышении цен на красную икру

«В прошлом году икры было много, но цены росли все равно. В этом году улов меньше. Сейчас средняя цена на мелкооптовом рынке в Москве у оптовиков около 5,5-5,9 тысяч рублей, есть отдельные предложения и по 4-4,5 тысяч рублей за один килограмм при минимальной покупке от 13 килограммов», — сказала она.