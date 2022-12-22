Льготы по налогу на имущество для физлиц: как получить

Конец года – это не только приятные хлопоты перед новогодними и рождественскими праздниками, но и время уплаты всех налогов. В этом материале «Рамблер» решил подробно разобраться, кому положены льготы по налогу на имущество, и как их получить.

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За какую собственность платится имущественный налог

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Объектом налогообложения считается имущество, расположенное в пределах муниципального образования. Такой налог является местным и устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов самого образования на федеральной территории «Сириус», а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) – регламентируется законами этих субъектов РФ и является обязательным к уплате на территории перечисленных субъектов или муниципальных образований.

Имущество, являющееся объектом налогообложения:

жилой дом;

квартира, комната;

гараж, машино-место;

единый недвижимый комплекс;

объект незавершенного строительства;

иные здание, строение, сооружение, помещение.

Имущество, которое входит в состав общего имущества в многоквартирных домах, не является объектом налогообложения.

А дома и любые жилые постройки, расположенные на территории земельных участков для ведения хозяйства, огородничества или садоводства, а также индивидуального жилого строительства относятся к категории «жилые дома».

Кто платит налог

Все физические лица, у которых есть право собственности на какое-либо имущество из вышеперечисленного в списке, признаются налогоплательщиками налога на имущество физических лиц.

Основания для предоставления льгот

При установлении налога нормативными правовыми актами того или иного субъекта РФ или муниципального образования, также могут устанавливаться и возможные льготы, их порядок применения и основания, даже если они не предусмотрены налоговым кодексом Российской Федерации.

Для оформления налоговой льготы налогоплательщик до 31 декабря года, который является налоговым периодом и с которого и начинает действовать льготная ставка, должен предоставить в выбранный им налоговый орган или МФЦ уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых может быть применима налоговая льгота.

Подобное налоговое уведомление может рассматриваться налоговым органом в течение 30 дней с момента его получения. В случае, если органу не хватает каких-либо сведений для рассмотрения налогового уведомления о выбранном объекте налогообложения, руководитель налогового органа или его заместитель вправе продлить срок рассмотрения уведомления еще на 30 дней. Однако они обязаны уведомить об этом налогоплательщика.

Также орган обязан уведомить налогоплательщика и в том случае, если были обнаружены основания для отказа в предоставлении налоговой льготы.

Когда налоговый орган убедится, что налогоплательщик действительно имеет право на предоставление налоговой льготы, налогоплательщику необходимо подать заявление о предоставлении льготы в любой налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами: через личный кабинет налогоплательщика, почтовым письмом в налоговую инспекцию, через уполномоченный МФЦ или же придя лично в налоговую инспекцию.

Заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его получения органом. В случае, если инспекция запрашивает по вашему заявлению дополнительные сведения, срок может быть продлен, но не более чем еще на 30 дней. О подобном налоговый орган должен уведомить плательщика.

В том случае, если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не предоставил в инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы или же об отказе от нее, льгота будет предоставляться на основании имеющихся в органе сведений в соответствии с налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами, начиная с того периода, когда плательщик получил на нее право.

Федеральные льготы предусмотрены для граждан таких категорий: