Льготы по налогу на имущество для физлиц: как получить

Конец года – это не только приятные хлопоты перед новогодними и рождественскими праздниками, но и время уплаты всех налогов. В этом материале «Рамблер» решил подробно разобраться, кому положены льготы по налогу на имущество, и как их получить.
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За какую собственность платится имущественный налог
Объектом налогообложения считается имущество, расположенное в пределах муниципального образования. Такой налог является местным и устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов самого образования на федеральной территории «Сириус», а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) – регламентируется законами этих субъектов РФ и является обязательным к уплате на территории перечисленных субъектов или муниципальных образований.
Имущество, являющееся объектом налогообложения:
- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иные здание, строение, сооружение, помещение.
Имущество, которое входит в состав общего имущества в многоквартирных домах, не является объектом налогообложения.
А дома и любые жилые постройки, расположенные на территории земельных участков для ведения хозяйства, огородничества или садоводства, а также индивидуального жилого строительства относятся к категории «жилые дома».
Кто платит налог
Все физические лица, у которых есть право собственности на какое-либо имущество из вышеперечисленного в списке, признаются налогоплательщиками налога на имущество физических лиц.
Основания для предоставления льгот
При установлении налога нормативными правовыми актами того или иного субъекта РФ или муниципального образования, также могут устанавливаться и возможные льготы, их порядок применения и основания, даже если они не предусмотрены налоговым кодексом Российской Федерации.
Для оформления налоговой льготы налогоплательщик до 31 декабря года, который является налоговым периодом и с которого и начинает действовать льготная ставка, должен предоставить в выбранный им налоговый орган или МФЦ уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых может быть применима налоговая льгота.
Подобное налоговое уведомление может рассматриваться налоговым органом в течение 30 дней с момента его получения. В случае, если органу не хватает каких-либо сведений для рассмотрения налогового уведомления о выбранном объекте налогообложения, руководитель налогового органа или его заместитель вправе продлить срок рассмотрения уведомления еще на 30 дней. Однако они обязаны уведомить об этом налогоплательщика.
Также орган обязан уведомить налогоплательщика и в том случае, если были обнаружены основания для отказа в предоставлении налоговой льготы.
Когда налоговый орган убедится, что налогоплательщик действительно имеет право на предоставление налоговой льготы, налогоплательщику необходимо подать заявление о предоставлении льготы в любой налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами: через личный кабинет налогоплательщика, почтовым письмом в налоговую инспекцию, через уполномоченный МФЦ или же придя лично в налоговую инспекцию.
Заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его получения органом. В случае, если инспекция запрашивает по вашему заявлению дополнительные сведения, срок может быть продлен, но не более чем еще на 30 дней. О подобном налоговый орган должен уведомить плательщика.
В том случае, если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не предоставил в инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы или же об отказе от нее, льгота будет предоставляться на основании имеющихся в органе сведений в соответствии с налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами, начиная с того периода, когда плательщик получил на нее право.
Федеральные льготы предусмотрены для граждан таких категорий:
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
- лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
- лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
- физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (с 01.01.2019 года);
- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
- физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.