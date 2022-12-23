Что такое пенсионные баллы: как начисляются и кому положены?

Чтобы получать страховую пенсию россиянин должен не только достигнуть определенного возраста, но и заработать трудовой стаж и нужное количество пенсионных баллов. Как начисляется пенсия и что такое пенсионные коэффициенты, разбирался «Рамблер».

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С 2019 года в России проводится пенсионная реформа. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Однако уже к 2024 году женщины смогут оформить пенсию только в 58 лет, а мужчины — в 63 года. В итоге к 2028 году женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65.

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Формула расчета будущей пенсии

Пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и накопительной. При этом мало просто всю жизнь работать, необходимо также, чтобы работодатель уплачивал за вас страховые взносы.

Формула расчета страховой пенсии выглядит так: ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ). Разберемся, что скрывается за этими аббревиатурами.

ИПК — это индивидуальный пенсионный коэффициент.

«За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им лично уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальное количество пенсионных коэффициентов за год с 2021 года – 10», - отмечается в сообщении на сайте Пенсионного фонда России.

СПК – это стоимость одного пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии. В 2022 году она составляет 118,09 рубля. Буквы ФВ в формуле обозначают фиксированную выплату к страховой пенсии, которая регулярно индексируется и в 2022 году составляет 7220,74 рублей.

При этом в случае, если гражданин России обращается за пенсией позже того срока, когда он сможет начать ее получать, то действует повышающий, премиальный, коэффициент.

«Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма Ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 45%; а если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма Ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2,32 раза», - пояснили в ПФР.

Расчет индивидуальных пенсионных коэффициентов

Для расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за каждый календарный год также существует определенная формула.

ИПК = (СВ / НСВ) × 10, где СВ — это сумма страховых взносов, уплаченных работодателем, а НСВ — нормативный размер страховых взносов.

Нормативный размер страховых взносов тоже нужно рассчитать: предельную величину базы для исчисления страховых взносов умножить на 16%. Предельная база по страховым взносам на каждый год устанавливается правительством. В 2022 году она составила 1 565 000 Р, отмечает «Тинькофф журнал».

Пенсионные баллы накапливаются не только за рабочий стаж, но и за значимые периоды жизни. Например, за время, когда мужчина служил в армии по призыву или женщина находилась в отпуске по уходу за первым ребенком до полутора лет, начисляется по 1,8 балла за год.

Как узнать свои пенсионные баллы?

Проще всего выяснить, сколько пенсионных баллов у вас накопилось, зайдя в личный кабинет на сайте «Госуслуги» или в соответствующем приложении. Запрос называется «Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов». При обращении вы получите файл, в котором помимо показателя ИПК будут указаны страховой стаж и сумма пенсионных отчислений от работодателя в каждом квартале.

Узнать о количестве пенсионных баллов (ИПК) можно также через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, отмечает Banki.ru.

Можно ли докупить пенсионные баллы

Если для выхода на пенсию не хватает определенного количества баллов, то их можно докупить. Особенно это актуально тем, кто много лет работал «всерую» и не платил социальные взносы, рассказала агентству «Прайм» к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла", — пояснила она.