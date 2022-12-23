Сбер рассказал о новой мошеннической схеме с «долгами» за ЖКУ

Мошенники пользуются тем, что управляющие компании (УК) в конце года обычно делают перерасчет, и используют это для похищения денег с банковских карт россиян. О такой схеме обмана граждан рассказал Сбер в своем Telegram-канале.

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"Мошенники под видом управляющей компании рассылают уведомление о долге за коммуналку. Сумма долга - обычно 10-20 тысяч (рублей). Если оплатить сразу же, предлагается скидка. Те, кто соглашаются на оплату, не только теряют указанную сумму - мошенники могут получить доступ к банковской карте. Если получатель проигнорировал письмо, то аферист, притворяясь сотрудником УК, может позвонить. Он постарается заполучить данные банковской карты, что приведет к потере денег", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Сбере, в случае получения подобного письма необходимо убедиться в том, что оно действительно от пришло от УК, нужно сверить адрес отправителя и позвонить в управляющую компанию по номеру с официального сайта.