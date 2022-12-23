В Грузии начали закрывать счета россиян

Один из крупнейших банков Грузии начал рассылку смс-сообщений для россиян с предупреждением о скором закрытии счетов и необходимости снять свои деньги. Причины блокировок пока не раскрываются. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Менеджер банка по связям со СМИ Нини Попхадзе также не смогла назвать причину блокировок.
«Единственное, что я могу сказать, и что ничем не отличается от того, что написано в СМС – это политика и решение банка. К сожалению, большего ничего не могу сказать», – сказала она.
В социальных сетях также стали появляться скриншоты сообщений, которые россияне получили от «Банка Грузии». Пользователи считают, что одной из причин закрытия счетов могут быть операции с криптовалютами, к которым у россиян ограничен доступ.
Ранее стало известно, что большинство жителей Грузии поддерживают решение не вводить санкции против России.