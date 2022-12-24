Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах

Специалист по банковскому сектору, партнер компании "ЕваБета" Россия Сергей Григорян рассказал в беседе с агентством "Прайм" о пяти распространенных мифах о кредитах, которые не имеют ничего общего с реальностью. Он указал, что некоторые заемщики считают, что кредит могут получить только люди с идеальной кредитной историей. Как отметил финансист, это не всегда так. Безусловно, банки охотнее выдают кредиты заемщикам с хорошей кредитной историей, но кредит могут получить даже те люди, которые допускали просрочки, продолжил он. Новость дополняется.