В Госдуме рассказали о поправках по налогам для покинувших страну

"Чтобы оптимизировать для себя налоговый режим, они работают по гражданско-правовому договору. Это как правило либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других мы создали исключительные налоговые преференции. Но все эти преференции мы создавали для тех людей, которые живут внутри страны. Поэтому он (Володин - прим. ТАСС) призвал в данном случае отменить налоговые льготы, я это полностью поддерживаю", - сказал Исаев.