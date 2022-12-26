В Госдуме рассказали о поправках по налогам для покинувших страну

Законопроект об отмене льгот и повышении налогообложения россиян, покинувших страну в том числе после начала специальной военной операции, коснется индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом в понедельник сообщил ТАСС замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
По словам Исаева, речь идет о группе граждан, которые работают по гражданско-правовым договорам.
"Чтобы оптимизировать для себя налоговый режим, они работают по гражданско-правовому договору. Это как правило либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других мы создали исключительные налоговые преференции. Но все эти преференции мы создавали для тех людей, которые живут внутри страны. Поэтому он (Володин - прим. ТАСС) призвал в данном случае отменить налоговые льготы, я это полностью поддерживаю", - сказал Исаев.
По его мнению, налог для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, уехавших из РФ, "должен быть не ниже, чем тот подоходный налог, который платят работающие по трудовому договору, то есть 30% для нерезидентов".
"Поддерживаю то, что сказал Вячеслав Викторович, <...> если мы сохраним здесь налоговую льготу, у нас просто произойдет массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые", - пояснил парламентарий.
Согласно действующему законодательству, напомнил Исаев, налог индивидуальных предпринимателей составляет 7% от дохода, самозанятых - от 4% до 6%.
В воскресенье спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для граждан, уехавших из РФ.