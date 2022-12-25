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47 минут назад

Юрист Пономарева назвала главную опасность новогодних кредитов

Вечерняя Москваиещё 1

В предновогодний период некоторые россияне берут кредиты, чтобы купить подарки к праздникам. Между тем в это время растет активность недобросовестных финансовых организаций. О том, как правильно брать новогодний кредит и какие опасности поджидают потребителя на этом пути, «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.

Названа главная опасность новогодних кредитов
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, добросовестные банковские организации не стремятся дополнительно заработать на заемщиках перед Новым годом.

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— Если кредит берется в банке, который имеет лицензию и официально осуществляет деятельность в России, то человек просто должен понимать, что он берет деньги под определенный процент и впоследствии обязан их вернуть. Банк должен разъяснить все условия. Никакого мошенничества в этом случае нет, — объяснила собеседница «ВМ».

При этом, кроме банков, существуют финансовые организации, предоставляющие займы или микрофинансирование. Такие организации начинают активнее рекламировать свои услуги в преддверии Нового года, предупредила эксперт.

Принципиальное отличие микрофинансовых организаций от банков заключается в условиях выдачи и возврата средств. Так, микрокредиторы давят на то, что деньги можно получить быстро и без лишних проволочек. В то же время в банк человек идет с паспортом, заполняет анкеты, общается с сотрудником.

Но скорость оформления кредита может сыграть с заемщиком злую шутку.

— В микрофинансовых организациях потребитель может быть введен в заблуждение относительно процента на сумму кредита, — обращает внимание Пономарева. — Процент однозначно будет выше, чем в банке. Кроме того, человек может оказаться дополнительно обязан что-то заплатить в рамках договора.

Также важно знать, что если в банке невыплата кредита страхуется на случай тяжелой болезни заемщика или других непредвиденных обстоятельств, то в микрофинансовых организациях страховок нет. Если возникнут трудности, с доверившегося лица могут взыскать сумму, несоизмеримую со взятыми в долг деньгами.

При этом, связавшись с недобросовестной организацией, заемщик рискует своим имуществом.

— Если сумма большая, то ее дают под обременение, — рассказывает юрист. — Например, если у вас есть недвижимость или автомобиль, их могут взять в качестве залога. У мошенников есть свой прикормленный нотариус, они быстро оформляют доверенность на регистрацию залога на недвижимость или машину. Человеку могут заморочить голову, в итоге он лишится квартиры.

Так или иначе, в какой бы организации заемщик ни брал кредит, он должен внимательно читать договор, заключила Пономарева.

Личный счет,Елена Пономарева,
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