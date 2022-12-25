Совфед оценил идею об увеличении налога для уехавших россиян

В Совфеде поддержали инициативу об увеличении налога для россиян, покинувших страну после начала СВО. Закон могут принять оперативно, если сложится консенсус. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, передает «Прайм».

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«В случае консенсуса закон может быть быстро принят», — сказал Цеков.

По его мнению, «сбежавшие за границу» не должны пользоваться благами российского государства. Вместо этого им полагается «вносить свой вклад в развитие экономического благосостояния государства».