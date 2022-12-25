Совфед оценил идею об увеличении налога для уехавших россиян

В Совфеде поддержали инициативу об увеличении налога для россиян, покинувших страну после начала СВО. Закон могут принять оперативно, если сложится консенсус. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, передает «Прайм».
«В случае консенсуса закон может быть быстро принят», — сказал Цеков.
По его мнению, «сбежавшие за границу» не должны пользоваться благами российского государства. Вместо этого им полагается «вносить свой вклад в развитие экономического благосостояния государства».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал повысить ставку налога для покинувших Россию граждан. По его словам, уже прорабатываются соответствующие изменения в законе.