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30 минут назад

Совфед поддержал идею об увеличении налога для уехавших россиян

Майк Габриелян

В Совфеде поддержали инициативу об увеличении налога для россиян, покинувших страну после начала СВО. Закон могут принять оперативно, если сложится консенсус. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, передает «Прайм».

Совфед оценил идею об увеличении налога для уехавших россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае консенсуса закон может быть быстро принят», — сказал Цеков.

По его мнению, «сбежавшие за границу» не должны пользоваться благами российского государства. Вместо этого им полагается «вносить свой вклад в развитие экономического благосостояния государства».

В КПРФ отреагировали на новую инициативу по покинувшим Россию гражданам

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал повысить ставку налога для покинувших Россию граждан. По его словам, уже прорабатываются соответствующие изменения в законе.

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