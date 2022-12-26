В России предложили привязать рост тарифов ЖКХ к доходам граждан

Доходы населения целесообразно учитывать при увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С таким заявлением выступила в беседе с «Известиями» глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова.

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По ее словам, оценку платежей нужно производить для того, чтобы большая часть граждан могла оплачивать счета, остальная - получать адресные субсидии.

Собеседница напомнила о том, что в настоящее время власти страны учитывают лишь уровень инфляции при повышении тарифов.

Она считает, что властям нужно оценивать ситуацию на территориях страны, принимая во внимание платежеспособность населения. По словам Булгаковой, если 30% населения и более не могут вносить платежи, то нужно признать, что с тарифами «что-то не то». В таких регионах, как указала специалист, цены повышать уже нельзя. Компенсировать нехватку средств следует из федерального бюджета в виде субвенций, отмечает Булгакова.

Минстрой, в свою очередь, отметил, что увеличение тарифов ЖКХ ограничено предельным индексом в 9%. При этом фактический индекс еще ниже — 6,5–7,87%, указали в ведомстве. Там подчеркнули, что в стране действуют социальная помощь для ряда категорий.

Поддержали идею в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. При этом там признали, что для реализации инициативы нужно найти дополнительные источники финансирования.