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20 минут назад

Юрист назвал россиянам самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году

Lenta.ruиещё 1

Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2023 году назван август. Об этом в интервью РИА Новости рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, с финансовой точки зрения россиянам выгодно отдыхать в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней. Так, в наступающем году лучше для отдыха выбрать август, в котором 23 рабочих дня, а также март и октябрь, где работать придется по 22 дня.

При этом отправляться в отпуск в январе, феврале, апреле и мае, напротив, не так выгодно, поскольку в эти месяцы зарплата будет превышать отпускные.

Ранее в декабре ведущие российские туроператоры перечислили отечественным туристам рабочие лайфхаки для экономии на отдыхе за границей. В первую очередь эксперты порекомендовали соотечественникам приобретать путевки по акциям раннего бронирования.

Личный счет,Татьяна Нечаева,
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