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1 час назад

Назван график выплаты пенсий в январе

РИА "ФедералПресс"

Из-за новогодних праздников изменится график выплат пенсий и других пособий. Пенсионный фонд в разговоре с «ФедералПресс» назвал даты выплат.

В ПФР уточнили график выплаты пенсий в январе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По всем получателям пенсий, пособий и иных выплат через централизованные кредитные организации, финансирование будет произведено 29 декабря», – говорится в документах.

В Москве будут изменены даты выплаты следующим образом: 5 января – за 5 и 7 января, 6 января – за 6 и 8 января, 13 января – за 13 и 15 января. Если выплата назначена на другие дни, то она пройдет по графику. В Московской области будет действовать та же схема.

Если платежи проходят из «Национального центра доставки», то их выплатной период – с 4 по 20 января 2023 года, а в «Милосердии» с 4 по 21 января.

Ранее «Новые известия» писали о том, что российское правительство направит на выплаты пенсионерам 1,5 триллиона рублей.

Личный счет,Правительство РФ,
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