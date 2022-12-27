Силуанов оценил риски повышения налогов для уехавших россиян

"Если сохранить все как есть и внести соответствующие налоговые инициативы, налоговые поправки, то мы могли бы говорить о том, что, наверное, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории РФ может быть заплачен налог. И, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая каких-то негативных (сценариев - прим. ТАСС). Поэтому взвешиваем предложение депутатов. И правительство определится с позицией", - подчеркнул глава Минфина.