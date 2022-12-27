Силуанов оценил риски повышения налогов для уехавших россиян

Правительство взвешивает предложение депутатов о повышении налогов для уехавших из России граждан, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для граждан, уехавших из РФ.
"Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет", - отметил министр.
По его словам, уехавшие россияне могут стать нерезидентами и вообще ничего не платить.
"Зарегистрировать компанию, оказывать услуги на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ничего не будет", - сказал он.
Силуанов добавил, что правительство рассматривает инициативу депутатов.
"Если сохранить все как есть и внести соответствующие налоговые инициативы, налоговые поправки, то мы могли бы говорить о том, что, наверное, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории РФ может быть заплачен налог. И, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая каких-то негативных (сценариев - прим. ТАСС). Поэтому взвешиваем предложение депутатов. И правительство определится с позицией", - подчеркнул глава Минфина.