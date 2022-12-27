Минимальную стоимость игристого вина в России поднимут на 41 процент

Начиная с 1 января следующего года в России резко вырастут минимальные розничные цены на игристое вино. Соответствующий приказ Министерства финансов страны опубликован на официальном портале правовой информации. Указ будет действовать до 31 декабря 2028 года.

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Согласно документу, минимальная стоимость 0,75 литра игристого вина в 2023 году повысится на 41,4 процента, до 239 рублей, со 169 рублей в 2021 году. Также поднимутся минимальные оптовые и отпускные цены на игристое: со 139 до 199 рублей и со 118 до 169 рублей соответственно.

В пояснительной записке к проекту приказа было сказано, что с 2021 года минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом в 2023 году ставка акциза на игристое вино будет проиндексирована до 45 рублей за литр, в 2022 году ее увеличили с 41 до 43 рублей, предполагал ранее Минфин. При расчете цен ведомство учитывало прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на 2023 год в размере 5,5 процента. Также в новой стоимости игристого вина отражается рост издержек на производство и цены на виноград.