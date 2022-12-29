На Госуслугах рассказали о важном изменении для россиян с 1 января

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединятся в Социальный фонд РФ (СФР) с 1 января. Об этом сообщили на портале «Госуслуги».

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«Объединение фондов поможет упростить получение мер поддержки и повысить качество обслуживания. При этом поданные заявления рассмотрят в срок, график и суммы назначенных выплат не изменятся», — сообщили на «Госуслугах».

Правила и даты оформления выплат не поменяются. Но мер поддержки россиян теперь больше, так как добавилось единое пособие для беременных и семей с детьми;

Работодатели будут отчислять выплаты за сотрудников одним платежом, а не тремя. В результате изменений больше граждан получат социальное страхование, отметили на портале;

Объединение фондов не повлияет на выплату пенсий, накопления и начисление коэффициентов. Россиянам не нужно будет подавать новые заявления;