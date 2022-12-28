Минфин рассказал о преимуществах золота над валютой

«Это сделано для того, чтобы граждане могли не тратить (средства. - Прим. ред.) на обменных операциях, напрямую купить за свои доллары, или евро, или другие, как мы сейчас называем, "токсичные" валюты российское хорошее настоящее золото. Как мы выражаемся - "заменить иностранные фантики на настоящий актив". Это, конечно, очень хорошая альтернатива... Как с точки зрения физической сохранности, так и с точки зрения перспектив, потому что, конечно, мы видим, что недружественные действия иностранных государств приводят к сложностям с поставками валюты, ее обменом и так далее», - объяснил Моисеев.