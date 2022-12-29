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1 час назад

Россиянам напомнили о компенсации за задержку зарплаты перед Новым годом

Лера Букина

Заработная плата должна быть выплачена сотрудникам до 30 декабря, если день зачисления денег выпадает на праздничные дни. Если работодатель этого не сделает, он должен будет заплатить проценты за каждый день просрочки, заявила частнопрактикующий юрист Кристина Янковская, передает URA.RU.

Россиянам напомнили о компенсации за задержку зарплаты перед Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о периоде с 1 по 8 января. По словам юриста, компания обязана произвести выплату гонорара с уплатой процентов в размере «не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ».

Сотрудник имеет право приостановить свою работу в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней, пояснила ведущий эксперт бухгалтерского сервиса «Кнопка» Анна Бондарева. Она подчеркнула, что фирма обязана выплатить средний заработок работника за время приостановки.

Кроме того, по словам собеседницы, трудовая инспекция может приступить к внеплановой проверке после того, как получит заявление о задержке заработной платы. Такие случаи обычно власти не игнорируют, указала она.

Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала в беседе с РИА Новости, когда будет выгодно взять отпуск в 2023 году. Она пояснила, что это лучше сделать в те месяцы, в которых мало выходных и праздничных дней. Такими месяцами в 2023 году являются март, август и октябрь. В третьем и десятом месяцах года будет 22 рабочих дня, в восьмом – 23.

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