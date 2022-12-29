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55 минут назад

Вступят в силу с 1 января: россиянам напомнили о финансовых ограничениях

Лера Букина

В настоящее время в России активны некоторые финансовые ограничения. Например, граждане не могут снять валюту с определенных счетов, а также приобрести ценные бумаги. Life разбирался, какие изменения ждут россиян в 2023 году.

Напомним, что снятие со счетов долларов и евро, которые поступили туда после 9 марта 2022 года, не может осуществляться до 9 марта 2023 года. Так, уже весной власти страны могут снять эти ограничения.

Нововведения коснутся и ценных бумаг. С начала следующего года у неквалифицированных инвесторов не будет возможности покупать ценные бумаги иностранных эмитентов из недружественных стран через российских брокеров.

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Под ограничения подпадет и наращивание коротких позиций в таких бумагах и покупки производных инструментов на подобные активы.

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, в России был принят закон, сохраняющий для владельца индивидуального инвестиционного счета (ИИС) право на налоговый вычет по НДФЛ при осуществлении перевода принадлежащих ему иностранных ценных бумаг от одного профучастника рынка ценных бумаг к другому. Для получения права на льготы человеку нужно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет, пояснил собеседник.

Минувшей весной в связи с санкциями брокеры приступили к переводу иностранных ценных бумаг своих клиентов к другим профучастникам, отметил эксперт. Из-за этого владельцы ИИС могли потерять право на налоговый вычет, указал Гойхман.

Ранее зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил об отсутствии планов смягчать введенные весной этого года валютные ограничения.

Личный счет,Алексей Заботкин,Марк Гойхман,
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