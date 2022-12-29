Оценены шансы на начало расчетов в криптовалюте в России

«Во-первых, надо помнить, что при особом желании потоки, через которые будет проходить криптовалюта, могут быть отслеживаемы странами, налагающими на нас санкции. Во-вторых, по-прежнему острым является конфликт между рассмотрением криптовалюты как средства платежа и одновременно запрета ее использования в этом же качестве. Противоречие разрешается сегодня легко по аналогии с правовым урегулированием иностранной валюты, которая на территории РФ как средство платежа запрещена, но между тем постоянно используется как единица трансгосударственных расчетов», — объяснила аналитик.