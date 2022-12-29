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55 минут назад

Оценены шансы на начало расчетов в криптовалюте в России

Lenta.ruиещё 1

Российские власти могут ввести экспериментальный режим расчетов в криптовалюте по некоторым сделкам на территории страны. Такое развитие событий в разговоре с «Лентой.ру» допустила директор центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко. Она также назвала плюсы и минусы использования цифрового платежного средства.

Оценены шансы на начало расчетов в криптовалюте в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Интерес государства

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Заявление министра финансов России Антона Силуанова о возможном начале использования криптовалюты с торговыми партнерами из других стран говорит об обсуждении этого вопроса на самом высоком уровне, считает аналитик.

«То, о чем сегодня говорит Силуанов, ставит во главу угла вопрос о легализации криптовалют как средства платежа. Заявление от человека столь высокого уровня можно рассматривать как достаточно красноречивое желание государства разработать эффективные механизмы использования криптовалюты для государственных расчетов», — сказала она.

Предварительные условия

Однако перед легализацией таких расчетов необходимо преодолеть ряд трудностей, связанных с криптовалютой, отметила Сидоренко.

«Во-первых, надо помнить, что при особом желании потоки, через которые будет проходить криптовалюта, могут быть отслеживаемы странами, налагающими на нас санкции. Во-вторых, по-прежнему острым является конфликт между рассмотрением криптовалюты как средства платежа и одновременно запрета ее использования в этом же качестве. Противоречие разрешается сегодня легко по аналогии с правовым урегулированием иностранной валюты, которая на территории РФ как средство платежа запрещена, но между тем постоянно используется как единица трансгосударственных расчетов», — объяснила аналитик.

Варианты использования криптовалюты в России

Повсеместное использование криптовалюты наравне с рублем маловероятно. Однако криптовалюта может приобрести статус, каким обладают валюты других стран. Но для этого необходимо протестировать механизм, уверена Сидоренко.

«Как один из наиболее продуманных и качественных механизмов, пожалуй, будет использование экспериментального правового режима, о котором уже говорил БанкБанк России в части легализации валют как средства платежа. Я полагаю, в ближайшей перспективе мы услышим о том, как Минфин будет реализовывать этот проект. Практика экспериментальных правовых режимов уже есть, полагаю, с криптовалютами она приобретет новое звучание и покажет свою эффективность», — заключила она.

Глава Минфина Антон Силуанов также сообщил, что ведомство не смогло договориться с Центральным банком в 2022 году об использовании криптовалюты в России. Он считает, что противоречия удастся решить в следующем году.

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