Россиян предупредили о новом мошенничестве с розыгрышем алкоголя

Пользователи WhatsApp массово получают сообщения, в которых предлагается принять участие в розыгрыше алкогольной продукции крупных ретейлеров. В фишинговой рассылке – просьба пройти опрос, поделиться ссылкой на розыгрыш и ввести данные карты, заявили РИА Новости в «Лаборатории Касперского».

Волна таких сообщений пришлась на декабрь, указывают специалисты.

Для того чтобы получить «приз», необходимо якобы направить предложение друзьям, а затем оставить свои данные для доставки товара, либо заплатить 1 рубль, что также требует ввода персональных данных.

Это массовая рассылка, указывают эксперты.

«Для кого-то один рубль может показаться совсем незначительной суммой. На это и рассчитывают злоумышленники, которых интересует не рубль, а данные карты, включая CVV-код», — подчеркнула контент-аналитик компании Ольга Свистунова.