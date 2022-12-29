Когда выгоднее брать отпуск в 2023: правила и нюансы

Самый выгодный отпуск с точки зрения финансов - в месяце с наибольшим количеством рабочих дней. Как выбрать самый удачный для отпуска месяц в 2023 году - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Отпуск в 2023 году: лучшие месяцы

Видео дня

Российские компании традиционно составляют график отпусков на следующий год в декабре. Планируя свой отпуск, нужно не забывать: отпускные за месяцы, в которых много праздников, будут самыми маленькими.

Самые нежелательные для отпуска месяцы - январь, февраль и май. В январе 2023 года рабочих дней будет 17, в феврале - 18, а в мае - 20.

Лучшие месяцы для отпуска в 2023 году - март и октябрь, в них по 22 рабочих дня, а также август с 23 рабочими днями.

Эксперты HeadHunter рассказали, что есть способ еще больше увеличить размер отпускных: если в компании регулярно выплачиваются премии, в отпуск стоит идти после получения такой выплаты: в таком случае ее учтут при расчете и отпускной день станет дороже.

Кроме того, если вы знаете, что с определенного месяца вам повысят зарплату, то и в отпуск стоит пойти уже после повышения.

Еще одна хитрость - включать в заявление на отпуск больше выходных. К примеру, брать не неделю с понедельника по воскресенье, а девять дней - с субботы одной недели по воскресенье следующей.

Бывает, что финансовая составляющая не так важна, а цель - сделать отрезок отпуска как можно длиннее. В таком случае стоит брать отпуск в праздничные месяцы:

Предстоящие новогодние каникулы продлятся девять дней, с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно. Благодаря отпуску их можно легко превратить в более чем двухнедельные.

Нерабочими в честь Дня защитника Отечества в 2023 году будут четыре дня подряд - с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Благодаря этому, к примеру, двухнедельный отпуск в первой части февраля или в конце февраля-начале марта может превратиться в 18-дневный.

Майские праздники в 2023-м разбили на два периода - первые три дня, с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая, затем четыре дня с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая. Если взять четыре дня отпуска в промежутке (со вторника, 2 мая, по пятницу, 5 мая), получатся 11-дневные майские каникулы.

Добавить отпуск к удлиненным выходным можно и в более выгодные с финансовой точки зрения месяцы: к примеру, в июне 2023-го выходные в связи с празднованием Дня России продлятся три дня - с субботы, десятого июня, по понедельник, 12 июня.

Отпускные правила

Напомним, что у нового сотрудника право на отпуск в компании возникает спустя шесть месяцев работы. Отработав полгода, работник может отдохнуть две недели.

В графике отпусков, который составляет отдел кадров, учитываются интересы сотрудников и особенности рабочего процесса (к примеру, если речь идет о сезонной работе).

Работник может перенести уже запланированный отпуск на следующий год по личным обстоятельствам, все переносы должны быть согласованы с работодателем. Также перенести отпуск можно, если работодатель не известил сотрудника о начале отпуска за две недели.

Как оплачивается отпуск

В России ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Для определения размера отпускных берут среднюю зарплату работника. А чтобы рассчитать средний заработок, нужно взять выплаты за последний год, разделить их сначала на 12, а затем - на 29,3 (среднее количество календарных дней).

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер напомнил в комментарии News.ru, что в каждом месяце цена рабочего дня будет отличаться, так как она зависит от их общего количества.

Данцкер предупреждал, что зачастую люди, отправившиеся в отпуск в январе, получают меньше, чем если бы они работали в этом месяце.