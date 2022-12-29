Когда выгоднее брать отпуск в 2023: правила и нюансы

Самый выгодный отпуск с точки зрения финансов - в месяце с наибольшим количеством рабочих дней. Как выбрать самый удачный для отпуска месяц в 2023 году - читайте в материале «Рамблера».
Российские компании традиционно составляют график отпусков на следующий год в декабре. Планируя свой отпуск, нужно не забывать: отпускные за месяцы, в которых много праздников, будут самыми маленькими.
Самые нежелательные для отпуска месяцы - январь, февраль и май. В январе 2023 года рабочих дней будет 17, в феврале - 18, а в мае - 20.
Лучшие месяцы для отпуска в 2023 году - март и октябрь, в них по 22 рабочих дня, а также август с 23 рабочими днями.
Эксперты HeadHunter рассказали, что есть способ еще больше увеличить размер отпускных: если в компании регулярно выплачиваются премии, в отпуск стоит идти после получения такой выплаты: в таком случае ее учтут при расчете и отпускной день станет дороже.
Кроме того, если вы знаете, что с определенного месяца вам повысят зарплату, то и в отпуск стоит пойти уже после повышения.
Еще одна хитрость - включать в заявление на отпуск больше выходных. К примеру, брать не неделю с понедельника по воскресенье, а девять дней - с субботы одной недели по воскресенье следующей.
Бывает, что финансовая составляющая не так важна, а цель - сделать отрезок отпуска как можно длиннее. В таком случае стоит брать отпуск в праздничные месяцы:
Добавить отпуск к удлиненным выходным можно и в более выгодные с финансовой точки зрения месяцы: к примеру, в июне 2023-го выходные в связи с празднованием Дня России продлятся три дня - с субботы, десятого июня, по понедельник, 12 июня.
Напомним, что у нового сотрудника право на отпуск в компании возникает спустя шесть месяцев работы. Отработав полгода, работник может отдохнуть две недели.
В графике отпусков, который составляет отдел кадров, учитываются интересы сотрудников и особенности рабочего процесса (к примеру, если речь идет о сезонной работе).
Работник может перенести уже запланированный отпуск на следующий год по личным обстоятельствам, все переносы должны быть согласованы с работодателем. Также перенести отпуск можно, если работодатель не известил сотрудника о начале отпуска за две недели.
В России ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Для определения размера отпускных берут среднюю зарплату работника. А чтобы рассчитать средний заработок, нужно взять выплаты за последний год, разделить их сначала на 12, а затем - на 29,3 (среднее количество календарных дней).
Консультант по трудовому праву Илья Данцкер напомнил в комментарии News.ru, что в каждом месяце цена рабочего дня будет отличаться, так как она зависит от их общего количества.
Данцкер предупреждал, что зачастую люди, отправившиеся в отпуск в январе, получают меньше, чем если бы они работали в этом месяце.
«Беря отпуск в январе, работник теряет оплату своих дорогих рабочих дней и взамен приобретает оплату календарных дней отпуска», - отмечает эксперт.