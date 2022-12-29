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1 час назад

Путин указом повысил порог покупки ювелирных изделий без паспорта до 400 тысяч рублей

RT на русскомиещё 5

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает порог стоимости ювелирных изделий, которые россияне могут покупать без идентификации. При расчёте наличными он составит 60 тыс. рублей, а банковской картой — 400 тыс. рублей.

Путин повысил ценовой порог покупки ювелирных изделий без паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя. Он может попросить показать паспорт, если подозревает, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов, пишет РИА Новости.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев ранее сообщил, что спрос россиян на покупку золота вырос в десять раз после принятия стимулирующих мер в 2022 году.

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