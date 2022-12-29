Путин повысил ценовой порог покупки ювелирных изделий без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает порог стоимости ювелирных изделий, которые россияне могут покупать без идентификации. При расчёте наличными он составит 60 тыс. рублей, а банковской картой — 400 тыс. рублей.

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У продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя. Он может попросить показать паспорт, если подозревает, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов, пишет РИА Новости.