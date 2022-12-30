Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
2 часа назад

Россиян обяжут заплатить еще один налог по итогам 2023 года

Елена Прошина

По итогам 2023 года граждан России обяжут заплатить налог на доходы с банковских депозитов, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

Россиян обяжут заплатить еще один налог по итогам 2023 года
Фото: ТАССТАСС

Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки Центробанка РФ. Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Налог за полученный доход в 2023 году нужно будет заплатить до декабря 2024 года.

Согласно подсчетам, налогом с вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%.

Новый сбор должен был взиматься по итогам 2021 года, однако минувшей весной в качестве меры поддержки россиян законодательно освободили от уплаты этого налога.

Вкладчику не придется рассчитывать налог самостоятельно и декларировать доход. Всю информацию в Федеральную налоговую службу предоставят кредитные организации, и налоговая служба выполнит расчет. При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет.

С предложением о введении этого налога ранее выступил глава государства Владимир Путин. Позднее Совет Федерации одобрил закон. Тогда было решено, что облагаться налогом будут только проценты по вкладам, превышающим 1 миллион рублей.

Личный счет,Новые налоги,Владимир Путин,ФНС России,Банк России,Совет Федерации,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители