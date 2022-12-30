Россиян обяжут заплатить еще один налог по итогам 2023 года

По итогам 2023 года граждан России обяжут заплатить налог на доходы с банковских депозитов, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

Фото: ТАСС ТАСС

Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки Центробанка РФ. Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Налог за полученный доход в 2023 году нужно будет заплатить до декабря 2024 года.

Согласно подсчетам, налогом с вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%.

Новый сбор должен был взиматься по итогам 2021 года, однако минувшей весной в качестве меры поддержки россиян законодательно освободили от уплаты этого налога.

Вкладчику не придется рассчитывать налог самостоятельно и декларировать доход. Всю информацию в Федеральную налоговую службу предоставят кредитные организации, и налоговая служба выполнит расчет. При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет.