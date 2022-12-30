Россияне перевели за рубеж рекордную сумму

Россияне перевели за границу 1,47 трлн руб. за июль-сентябрь 2022 года. Это в 26 раз больше показателя за аналогичный период 2021 года, пишут РИА Новости со ссылкой на статистику ЦБ.

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По данным регулятора, за январь-март граждане перевели за рубеж 543,4 млрд руб. За апрель-июнь – 550,7 млрд.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне увеличили свои депозиты на зарубежных счетах в период с января по июнь на 1,019 трлн руб. По данным ЦБ, около 540 млрд руб. пришлось на первый квартал 2022 года, где большая часть от этой суммы, 331,6 млрд руб., было переведено в феврале 2022 года. Во втором квартале депозиты россиян пополнились еще на 480,1 млрд руб.

После рекордного показателя в феврале, в марте объем переведенных средств на депозиты сократился до 173,8 млрд руб. В апреле он был еще меньше, опустившись до 114,4 млрд руб., а в мае он был на уровне 99,6 млрд руб. Причем майский результат стал одним из самых низких с начала года (в январе – 34,3 млрд руб.).