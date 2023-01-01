Какие изменения ждут россиян в январе

С 1 января 2023 года в России вступит в силу ряд законов, затрагивающих жизнь рядовых граждан. Так, произойдёт повышение МРОТ и прожиточного минимума — до 16 242 и 14 375 рублей в месяц соответственно. Начнётся выплата единого пособия — нового вида господдержки семьям в связи с рождением и воспитанием ребёнка. С начала года заработает Социальный фонд России, который объединит ПФР и Фонд социального страхования. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале RT.

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МРОТ

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С 1 января 2023 года повышается уровень минимального размера оплаты — до 16 242 рублей в месяц. В минувшем году МРОТ составлял 13 890 рублей в месяц. Таким образом, увеличение составило 2352 рубля. Обоснованием для роста послужила устанавливаемая величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год на уровне 14 375 рублей.

«Мы должны понимать, что при любых возможностях надо дальше делать всё для того, чтобы повышать заработную плату, решать социальные вопросы, делать всё для повышения благосостояния людей», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин

Трудовые книжки

С 1 января в России начинается использование трудовых книжек нового образца. В частности, изменён общий объём документа и вкладыша, а также соотношение их разделов. При этом граждане смогут без ограничений пользоваться прежними документами.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек и решать вопросы, связанные с обеспечением работодателей документами нового образца, будет Минфин.

Единое пособие

С 1 января вводится выплата единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Новый вид господдержки объединит в себе целый ряд уже действовавших мер социальной защиты, в частности в связи с рождением либо усыновлением ребёнка до достижения им трёх лет, а также на детей от трёх до семи и от восьми до 17 лет. Также речь идёт о беременных женщинах

Размер пособия будет зависеть от уровня доходов родителей и составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. В среднем по стране в следующем году это будут суммы 6972, 10 458 и 13 944 рубля.

По оценкам властей, адресная помощь коснётся семей, в которых воспитываются в общей сложности около 10 млн детей. Всего в 2023 году на эти цели руководство страны собирается направить почти 1,7 трлн рублей.

Лекарства для детей с редкими заболеваниями

С 1 января 2023 года вступает в силу закон, согласно которому лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет с тяжёлыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), предлагается осуществлять за счёт средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра».

Ранее фонд осуществлял помощь определённым категориям детей, а теперь сможет помогать более широкому кругу. Отмечается, что средств на поддержку больных детей станет больше на 21 млрд рублей ежегодно.

Социальный фонд России

С 1 января 2023 года начнёт работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Теперь россияне смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд.

«Объединение фондов — это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. Все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся. Граждане продолжат получать пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам», — говорится на сайте ПФР.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, отныне соцвыплаты будут назначаться автоматически либо по одному заявлению.

Единый налоговый платёж

С 1 января вступают в силу новые правила, которые упростят жизнь добросовестных налогоплательщиков. Теперь для них будет открыт единый налоговый счёт, через который можно будет перечислять средства одним платежом. Также устанавливается единый срок уплаты налогов — 28-е число каждого месяца.

«Для упрощения порядка уплаты налогов предлагается ввести единый налоговый счёт. Им смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платёжные поручения с большим количеством реквизитов», — пояснял Вячеслав Володин.

Федеральные образовательные программы

С 1 января вводятся единые для всей страны федеральные основные общеобразовательные программы. Речь идёт о так называемом золотом стандарте качества знаний — уровне, ниже которого не могут дать знания ребёнку.

Основным приоритетом программ является внимание к традиционным ценностям, неприемлемость расизма, запрет на отрицание значимости семьи.

По словам спикера Госдумы, нововведение повысит доступность качественного образования для детей вне зависимости от места их проживания.

Защита от мошенничества с квартирами

С 1 января вступает в силу закон, по которому собственники смогут быстрее узнать, какие третьи лица прописаны в квартире без их разрешения.

Также усилится защита прав собственников жилья, например при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

Вводится понятие «тренер-преподаватель»

С 1 января тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

«Принятие законопроекта обеспечит перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки, соответственно, — в обучающихся и педагогических работников», — говорится в пояснительной записке к закону.

Отмечается, что тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

Помощь в трудоустройстве

С 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости.

Согласно закону гражданам новых субъектов, ищущим работу, нужно будет лично обратиться в региональную службу занятости с заявлением и паспортом, а также предоставить документы об образовании и квалификации.

Подобный порядок будет действовать до 1 января 2024 года. После этого в новых регионах планируется запустить единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».

Расширение соцгарантий для медиков, лечащих туберкулёз

С 1 января 2023 года специалистам, участвующим в оказании противотуберкулёзной помощи, предоставят социальные гарантии независимо от типа учреждения, в котором они трудятся.

Так, медработникам сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.

Компенсации пострадавшим волонтёрам

С 1 января будут систематизированы правила выплаты компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью волонтёров. Так, они смогут получить денежное возмещение, если участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также если оказывали помощь пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах.

При этом компенсация будет назначена, только если информация о пострадавшем волонтёре содержится в единой информационной системе в сфере развития добровольчества.

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре

С 1 января вступает в силу закон о бесплатном пребывании родителей в стационарах вместе с детьми-инвалидами.

«Зачастую ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям с ограниченными возможностями здоровья в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких», — отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Льготные лекарства по электронному сертификату

С 1 января инвалидам начнут выдавать лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. При этом перечни лекарств, медизделий и продуктов питания, которые можно будет выдавать по сертификату, сформируют уполномоченные органы власти.

Регистрация детей-сирот

С 11 января вступает в силу закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, они смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации до того момента, пока не получили от государства положенную по закону квартиру. Регистрация нужна для получения социальных выплат.