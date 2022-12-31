В России увеличился МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 6,3%. Эту инициативу одобрила Госдума.

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В 2023 году МРОТ подняли на 6,3%. Сумма теперь составляет 16242 рубля вместо 15279 рублей. Это позволит компенсировать рост цен, который был в 2022 году.