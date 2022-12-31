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44 минуты назад

В России на 6,3% увеличился МРОТ

Ura.Ru

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 6,3%. Эту инициативу одобрила Госдума.

В России увеличился МРОТ
Фото: ТАССТАСС

В 2023 году МРОТ подняли на 6,3%. Сумма теперь составляет 16242 рубля вместо 15279 рублей. Это позволит компенсировать рост цен, который был в 2022 году.

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В результате повышения МРОТ увеличится сумма социальных пособий и поднимутся зарплаты у 3,5 миллионов бюджетников. Закон об увеличении МРОТ в декабре подписал президент России Владимир Путин. До этого МРОТ повышали в июне 2022 года. Прожиточный минимум составит 14375 рублей.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
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