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3 часа назад

Раскрыта пенсия Деда Мороза

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Сколько точно лет Деду Морозу — сказать сложно, но возраст у сказочного персонажа точно почтенный. А раз так, то по российскому законодательству ему положена пенсия. По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, трудовой стаж Деда можно считать с конца 1930-х годов, когда Новый год вновь стал официальном праздником в СССР. Но размер пенсии у него всё равно небольшой.

Раскрыта пенсия Деда Мороза
Фото: Thomas ParkThomas Park

По словам Гиринского, с учётом стажа пенсия Деда Мороза составляет немногим более 10 000 рублей.

«Формально, с точки зрения пенсионного законодательства, Дедушка Мороз является работающим пенсионером, и индексация пенсий ему в этом случае не положена», — заявил эксперт.

Гиринский напомнил, что Дед Мороз живёт в небольшом Великом Устюге, и начинает работать в конце декабря, когда вместе со своей внучкой Снегурочкой отправляется в путешествие по стране. Учитывая размер выплат в Вологодской области, его пенсия как раз и составляет вышеназванную сумму.

При этом если учитывать, что Снегурочка находится на иждивении Деда, то ему полагается надбавка к пенсии. Но далеко не факт, что он её получает, ведь девушка может быть уже совершеннолетней, а значит способной работать и содержать себя самостоятельно.

«При этом необходимо учитывать, что накопительная часть пенсии заморожена до 2024 года, хотя в силу неопределённого возраста и года рождения для Деда Мороза это большого значения не имеет», — заключил экономист.

Кстати, с 1 января наступившего года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 21 864 рублей. Но Деда это не касается.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Выплаты,РУДН,
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