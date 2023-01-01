Как изменится выплата пенсий в новом году

С января 2023 года граждане России будут получать пенсию в повышенном размере, сообщает «Парламентская газета».

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Также в наступившем году поменяются условия для выхода на заслуженный отдых. Выплаты неработающих пенсионеров повысят на 4,8 процента. С учетом опережающей индексации на 10 процентов в июне прошлого года пенсии вырастут на 15,3 процента по сравнению с январем 2022 года. Прибавку будут получать 30,3 миллиона пожилых людей.

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Если в 2022 году для выхода на пенсию требовался тринадцатилетний трудовой стаж, то с 1 января 2023 года он составит 14 лет. Как сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, до 2002 года в расчет возьмут все периоды, которые подтверждены документально. Речь идет о записи в трудовой книжке или справка о работе. С 2002 года в стаж для назначения пенсии включают только те годы, за которые шли страховые взносы в Пенсионный фонд России. Помимо трудового стажа, для определения права на пенсию учитывают службу в армии, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, время ухода за престарелыми или за инвалидами I группы, а также срок, когда человек не работал, но состоял на учете в службе занятости.

Еще одно условие для назначения выплаты пенсионерам — наличие необходимого количества пенсионных баллов. В 2023 году пенсии будут назначать гражданам, набравшим не менее 25,8 балла, тогда как в 2022 году требовалось 23,4 балла. Чтобы самостоятельно определить, сколько баллов уже имеется, можно ориентироваться на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Зарплата в один МРОТ принесет один пенсионный балл в год. Если зарплата в два МРОТ, то гражданин заработает два балла, пять МРОТ — пять баллов. Стоимость одного пенсионного балла в текущем году установлена на уровне 123,76 рубля.

С нового года начислять пенсии будет новая структура — Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования. Для продолжения выплат нет необходимости подавать документы и заявления. Все пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, продолжат выплачивать в установленный ранее срок.

В 2023 году на пенсию смогут выйти жители России, которые имеют право сделать это досрочно. Это связано с поэтапным изменением пенсионного возраста. В 2022 году на заслуженный отдых по старости могли уйти мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения. Для них возраст выхода на пенсию был увеличен на полтора года. Следующая группа пенсионеров — мужчины 1961 года и женщины 1966 года рождения — выйдут на пенсию на три года позже, то есть в 2024 году.

Размер страховой пенсии состоит двух частей: это фиксированная выплата, которая устанавливается для всех пенсионеров в одинаковом размере, и страховая — ее рассчитывают исходя из количества пенсионных баллов и имеющегося страхового стажа.