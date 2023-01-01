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49 минут назад

Раскрыта сумма прожиточного минимума в Москве в 2023 году

Мослента

Сумму прожиточного минимума (ПМ) в столице в 2023 году раскрыли в материале «Мосленты». С января ПМ в Москве будет проиндексирован на 3,3 процента и составит 21 259 рублей.

Раскрыта сумма прожиточного минимума в Москве в 2023 году
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

Кроме того, с 2023 года пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми проиндексируют на 10 процентов. Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда в столице составит 23 508 рублей в месяц.

Ранее россиянам перечислили условия получения надбавки к пенсии. К примеру, перерасчет выплаты в большую сторону автоматически происходит после достижения 80-летнего возраста.

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