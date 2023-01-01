В России проиндексировали пенсии по старости

Пенсии по старости с 1 января в их страховой части подрастут на 4, 8 процента и их средний размер по России составит 21 864 рубля. Речь идет только о неработающих пожилых людях. Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов отметил, что последующая индексация с 1 июня 2023 года позволит увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 2,6 процентных пункта выше уровня официальной инфляции. В целом на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, - сообщает РИА Новости.

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В прошлом году средний размер пенсии был равен 19 360 рублям.

С 1 января 2023 года вступил в силу Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Согласно документу фонд будет создан путем объединения Фонда социального страхования России (ФСС) и Пенсионного фонда РФ (ПФР). Предполагается, что создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат.